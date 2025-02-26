Напавшие на российское генконсульство французские ученые признали вину

Прокуратура Марселя: Напавшие на генконсульство России ученые признали вину

Напавшие на генконсульство России в Марселе ученые с французским гражданством признали вину и предстанут перед судьей 26 февраля. Об этом РИА Новости сообщили в городской прокуратуре.

«Французы по национальности, признают факты и мотивируют свои действия в контексте конфликта между Россией и Украиной. Эти два человека сегодня предстанут перед судьей с целью проведения слушания завтра», — указали в инстанции.

Как отметили в прокуратуре, преступников обвиняют по статьям «повреждение или порча чужого имущества способом, опасным для людей», а также за незаконное изготовление взрывчатых веществ.

24 февраля на территории российской дипмиссии, расположенной на авеню Амбруаза Паре в 8-м округе Марселя, в 10 утра по московскому времени произошел взрыв. В результате происшествия территория представительства была окутана дымом. Россиян, в том числе сотрудников генконсульства, среди пострадавших нет.