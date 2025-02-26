Названа доля не знающих о самозапрете на кредиты россиян

«Саммит»: Более половины россиян еще не знают о самозапрете на кредиты

Более половины (61 процент) россиян еще не знают про механизм самозапрета на кредиты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками микрофинансовой компании (МФК) «Саммит».

Федеральный закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы, вступает в силу с 1 марта 2025 года. Однако, как показали результаты исследования, только 39 процентов респондентов имеют представление об этом механизме. В то же время большая часть граждан заявили, что «не понимают, что это», отметили в микрофинансовой компании.

При этом 60 процентов опрошенных (включая тех, кто узнал о самозапрете во время исследования) планируют воспользоваться такой возможностью в обозримом будущем. Еще 24 процента не собираются пользоваться подобной функцией, а 16 процентов еще не приняли решение. Среди тех, кто намерен установить самозапрет на кредиты, 40 процентов уверены, что подобный механизм поможет обезопасить их от финансовых злоумышленников. В то же время 20 процентов настроены по этому поводу скептически.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов объяснил россиянам схему работы самозапрета на выдачу кредитов. Он отметил, что установить подобную функцию можно через портал «Госуслуги». Заявление об установке самозапрета следует также подавать в многофункциональный центр (МФЦ). В МФЦ подобная возможность станет доступна с 1 сентября 2025 года. Воспользоваться механизмом можно будет после появления соответствующей отметки в кредитной истории.