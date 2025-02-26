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08:38, 26 февраля 2025Путешествия

В четырех аэропортах Северного Кавказа ввели план «Ковер»

Shot: План «Ковер» ввели в аэропортах Минвод, Нальчика, Грозного и Владикавказа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

План «Ковер» ввели в четырех аэропортах Северного Кавказа из-за возможной атаки беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, временны не принимают и не отправляют рейсы в Минеральных Водах, Нальчике, Грозном и во Владикавказе. Отмечается, что в Северо-Кавказском федеральном округе введен режим беспилотной опасности.

Официального подтверждения на момент публикации нет.

В ночь на 26 февраля временные ограничения на работу ввели в аэропорту Сочи. Представитель Росавиации Артем Кореняко пояснил, что это было сделано для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В период действия ограничений на запасные аэродромы были перенаправлены три самолета. В настоящее время ограничения в авиагавани Сочи сняты.

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