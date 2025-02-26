Появились новые детали ужасающих условий работы с Канье Уэстом в Yeezy

Дизайнер Пьер-Луи Овре рассказал о странном поведении Бьянки Цензори в Yeezy

Экс-главный дизайнер Yeezy Пьер-Луи Овре раскрыл новые детали ужасающих условий работы с рэпером Канье Уэстом и рассказал о странном поведении его жены, архитектора Бьянки Цензори. Вторая часть интервью появилась на сайте портала Discoursted.

По словам модельера, ситуация в коллективе обострилась во время показа Yeezy SZN 9 в Париже, который состоялся в октябре 2022 года. Команда работала над коллекцией с начала 2020 года. Однако, когда рэпер прилетел в Париж, то потребовал все переделать. Он призвал подчиненных нанести на одежду надпись White Lives Matter («Жизнь белых имеет значение») и заявил, что если кто-то с ним не согласен, то может уйти. «Поэтому я ушел», — признался дизайнер.

Через несколько недель после этого рэпер женился на Бьянке Цензори и вновь вернул ее на работу в Yeezy. Она взяла под контроль весь персонал компании. «Она превратилась в демона. Она хотела сократить перерывы на обед для всех швей, хотя им приходилось тратить два часа на дорогу до работы каждое утро», — вспоминает собеседник портала.

Также, по воспоминаниям мужчины, возлюбленная его начальника вела себя очень странно. «Бьянка всегда делала странные вещи, например, приходила к нам в трейлер и спрашивала, что мы думаем о евреях. А однажды она даже украла мой вейп», — отметил Овре.

К февралю 2023 года токсичные условия работы стали для многих сотрудников нормой. Они работали по 85 часов в неделю, иногда не спали по ночам. Команде Овре приходилось делать по три предмета одежды каждый день. При этом они часто оставались без зарплаты или получали ее с задержками на несколько месяцев. Кроме того, по воспоминаниям модельера, многие сотрудницы подвергались сексуальному насилию со стороны коллег мужского пола.

Овре не мог больше выносить токсичной атмосферы в офисе и абьюза со стороны руководства. В марте 2023 года он пытался уйти из жизни. После неудачной попытки мужчина связался с врачом. Позже Овре узнал, что его должность в Yeezy вскоре займет российский дизайнер Гоша Рубчинский, которого ранее обвиняли в домогательствах к несовершеннолетним. На фоне этих новостей он решил покинуть компанию.

Ранее Овре рассказал о непристойных сообщениях Бьянки Цензори и несостоявшемся сотрудничестве с бывшей женой Канье Уэста, бизнесвумен Ким Кардашьян.