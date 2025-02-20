Экс-главный дизайнер Yeezy раскрыл страшную правду о работе с Канье Уэстом

Дизайнер Пьер-Луи Овре рассказал о токсичной атмосфере в бренде Канье Уэста

Экс-главный дизайнер Yeezy Пьер-Луи Овре раскрыл страшную правду о работе с рэпером Канье Уэстом. Соответствующее интервью публикует портал Discoursted.

В первую очередь модельер вспомнил, что на первой встрече ждал своего будущего руководителя несколько часов. Не дождавшись его, он решил вернуться в отель. Позже ему позвонили сотрудники компании и попросили вернуться. Когда дизайнер приехал в офис, его вновь попросили подождать, поскольку рэпер брился.

Овре начал работать в бренде Yeezy в 2020 году. «Я делал одежду, графику, принты — все, что хотел Канье», — рассказал он и добавил, что его энтузиазм вскоре сменился разочарованием, поскольку атмосфера в коллективе становилась напряженной и токсичной. По его словам, рэпер выделял фаворитов среди сотрудников. При этом, если они показывали через некоторое время неудовлетворительный результат, музыкант сразу их увольнял. «Люди начинали работать над коллекцией, а затем через несколько месяцев их увольняли. На их места приходили новые», — объяснил Овре.

Кроме того, модельер столкнулся с проблемами, связанными с зарплатой и жильем. Оказалось, что сотрудники проживали в отеле, за который платила компания Уэста. Однако спустя время им заявили, что они должны оплатить номер или позаботиться о поиске жилья самостоятельно. Сделать это оказалось не так просто, поскольку у сотрудников не было фиксированных окладов, а тех, кто зарабатывал больше остальных, увольняли первыми.

За время работы в Yeezy собеседнику издания удалось встретиться с бывшей женой Уэста, телезвездой и создательницей бренда Skims, Ким Кардашьян. Бизнесвумен пригласила его разработать коллекцию для марки. «Она была очень милой», — признался Овре и уточнил, что сам Уэст тогда запрещал ему рассказывать ей о делах в Yeezy, поскольку он не хотел слышать мнение от других людей.

Работу в Yeezy в 2021 году дизайнер описал как «насилие, манипуляция и переработка». После развода с Кардашьян рэпер, по словам Овре, стал вести себя агрессивно и непредсказуемо. При этом сами подчиненные начали копировать поведение начальника. «Это было похоже на культ. Все начали разговаривать как Канье. Это звучит смешно, но это так», — вспоминает мужчина.

Также Овре упомянул период, когда Уэст нанял на работу свою нынешнюю жену, архитектора Бьянку Цензори. По его словам, она отправляла ему сообщения порнографического и расистского содержания.

Ранее сообщалось, что российский дизайнер Гоша Рубчинский разорвал сотрудничество с Канье Уэстом и покинул позицию главного дизайнера Yeezy.