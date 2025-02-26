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06:54, 26 февраля 2025Наука и техника

«Прогресс МС-28» отстыковался от МКС

Корабль «Прогресс МС-28» отстыковался от МКС после полугодового полета
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: NASA / Unsplash

Грузовой корабль «Прогресс МС-28» после полугодового полета отстыковался от модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает «Роскосмос» в Telegram-канале.

Корабль отчалил от модуля 25 февраля в 23:17 по московскому времени.

В среду, 26 февраля, стало известно, что «Прогресс МС-28» закончил свой полет. Корабль вошел в плотные слои атмосферы и разрушился. Несгоревшие элементы конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Ранее на космодроме Байконур завершили заправку компонентами топлива и сжатыми газами транспортного грузового корабля «Прогресс МС-30».

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