Рита Ора похвасталась фигурой в бикини в сауне

Британская певица Рита Ора похвасталась фигурой в оранжевом бикини в сауне

Британская певица Рита Ора похвасталась фигурой в откровенном наряде в сауне. Кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя исполнительница позировала в оранжевом бикини, которое состояло из бюстгальтера с треугольными чашками и оголяющих ягодицы трусов. При этом знаменитость продемонстрировала стройное и подтянутое тело. Свой образ звезда украсила цепочкой на талии, анклетами (браслет на ногу — прим. «Ленты.ру») и кольцами.

Ранее в феврале Рита Ора показала фигуру в откровенном наряде. Знаменитость разместила кадры, на которых предстала в костюме, состоящем из коротких облегающих шортов и бра-топе с глубоким декольте.