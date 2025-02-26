Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:08, 27 февраля 2025ПутешествияЭксклюзив

Россияне раскрыли среднюю сумму накоплений на путешествия

«Авито Путешествия»: Россияне в среднем откладывают 241 тысячу рублей на поездки
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Россияне в среднем откладывают 241 тысячу рублей на туристические поездки. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Авито Путешествия», данные которого есть у «Ленты.ру».

Опрос показал, что у 57 процентов россиян есть привычка заранее сберегать деньги на путешествия. В среднем по стране ежемесячно они копят по 25,4 тысячи рублей, причем поездки планируют в среднем за 9,5 месяца.

Материалы по теме:
«Я будто сам вырыл себе могилу» Путешествия подорожали в разы и вынудили россиян брать кредиты. Чем это может обернуться?
«Я будто сам вырыл себе могилу»Путешествия подорожали в разы и вынудили россиян брать кредиты. Чем это может обернуться?
10 декабря 2021
Обратная сторона рая. Кто подсадил весь мир на путешествия и почему это не так хорошо, как кажется?
Обратная сторона рая.Кто подсадил весь мир на путешествия и почему это не так хорошо, как кажется?
24 апреля 2022

66 процентам россиян суммы накоплений хватает, чтобы обойтись без кредитных средств, 23 процента не пользовались такой возможностью, но готовы прибегнуть в случае необходимости. При этом каждый десятый (11 процентов) раскрыл, что периодически берет кредиты на турпоездки.

В вопросе распределения затрат при совместных путешествиях мнения россиян разделились. Женщины чаще отвечали, что расходы в паре должны распределяться поровну — 49 процентов против 39 процентов у мужчин. В то время как последние чаще называли оплату отпуска мужской обязанностью: такой вариант ответа выбрали 38 процентов мужчин и 30 процентов женщин.

Ранее в другом опросе россияне признались, что тратили в поездках больше ожидаемого. С таким неожиданным открытием сталкивалась четверть путешественников.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Начались переговоры России и США в Стамбуле

      У Якубовича нашли тайное роскошное жилье. Ведущий живет в десятикомнатной квартире и владеет замком за миллиард рублей

      Названы причины увядания европейской экономики

      Удар «Искандера» по пункту запуска дальних беспилотников ВСУ попал на видео

      Гражданин Алжира приехал в Россию учиться и отправился на СВО

      В России высказались об изменениях в отношениях США и Украины

      Буйнов сбил женщину на пешеходном переходе в Подмосковье

      В Кремле отвергли связь отношений России и США с запретом Instagram

      Россиянам назвали неочевидную пользу танцев

      Стало известно о враждебности США на переговорах с Украиной по металлам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше