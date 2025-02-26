Россиянин лишился тура в Париж из-за опасного вируса и решил засудить туроператора

Россиянин лишился путешествия из-за COVID-19 и решил засудить туроператора

Россиянин лишился выигранного в розыгрыше тура в Париж, Франция, из-за опасного вируса и решил засудить туроператора за неоказание услуги. Об этом говорится в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.

Уточняется, что житель Курска Александр Павлов принял участие в розыгрыше ООО «Компания Тез Тур» и стал победителем. Согласно условиям конкурса, он должен был отправиться в тур во Францию в ноябре 2019 года, однако планы сорвал COVID-19. Туроператор предложил путешественнику заменить главный приз сертификатом на поездку до 250 тысяч рублей по любому направлению.

Павлов согласился на предложенные условия и даже заплатил налог с указанной суммы. Сертификат действовал лишь до июня 2020-го, однако из-за введенных ограничений на перелеты было решено продлить его еще на год. При этом в тот период туроператор предоставлял поездки лишь на пляжные направления, а такой отдых россиянину был противопоказан.

В результате спустя три года Павлов решил подать в суд на «Компанию Тез Тур». Он потребовал расторгнуть договор, взыскать с туроператора 250 тысяч рублей, а также проценты и компенсацию морального вреда. Суд отказал мужчине в требованиях, даже обжалование не принесло результатов.

«Апелляция указала, что сертификат предоставлял право заказать туристическую поездку, при этом не предусмотрена возможность его возврата либо обмена на денежные средства», — говорится в сообщении.

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