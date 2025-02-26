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15:59, 26 февраля 2025Россия

Украинские БПЛА уничтожили над Белгородской областью

Минобороны России: Два украинских БПЛА уничтожили над Белгородской областью
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Pierre Crom / Getty Images

Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожили над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что дроны были сбиты около 14:30 в среду, 26 февраля. Устройства были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны.

Других подробностей о произошедшем в Минобороны не раскрыли.

До этого стало известно, что дежурные силы ПВО сбили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Крымом.

Еще раньше Краснодарский край подвергся массированной атаке со стороны Украины. Беспилотники повредили более 50 домов.

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