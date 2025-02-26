Устроившему аварию в московском метро машинисту отменили приговор

Мосгорсуд отменил приговор машинисту, врезавшемуся в поезд на «Печатниках»

Мосгорсуд отменил приговор машинисту, который устроил аварию на станции «Печатники» в октябре 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Ему предъявили обвинение по статье о нарушении правил эксплуатации железнодорожного транспорта и назначили ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, метрополитену было предоставлено право на возмещение ущерба в 616 миллионов рублей. Для обеспечения иска суд арестовал две квартиры машиниста.

Мужчина обжаловал приговор в суде. Выяснилось, что сумма ущерба была завышена, так как оценка основывалась на рыночной стоимости поездов, а не на стоимости их ремонта. Суд отменил приговор, пояснив, что ответственность по статье УК РФ не наступает без тяжкого вреда здоровью или крупного ущерба.

Авария на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии произошла утром 11 октября 2023 года. Поезд, который следовал без пассажиров, столкнулся с составом, стоявшим на станции. Пострадали пять человек.