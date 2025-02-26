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15:30, 26 февраля 2025Экономика

В Чехии заявили о выигранном иске против «Газпрома»

Reuters: Арбитраж присудил CEZ $42 млн по иску к «Газпрому» о снижении поставок
Дмитрий Воронин

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Чешская энергетическая компания CEZ заявила, что базирующийся в Париже арбитраж Международной торговой палаты (ICC) полностью удовлетворил заявленные требования к «Газпром экспорту», присудив ей более миллиарда крон, или 42,16 миллиона долларов, включая проценты и судебные издержки. Об этом пишет Reuters.

Инстанция встала на сторону CEZ в иске к российской компании по поводу претензий из-за снижения поставок газа в 2022 году. В претензии говорилось, что после того, как «Газпром» сократил направляемые в Чехию объемы, местному поставщику пришлось закупать газ у альтернативных продавцов по более высоким ценам, что в стране посчитали возможным компенсировать в судебном порядке. Сейчас в компании заявили, что, если «Газпром» не отдаст присужденную сумму добровольно, «CEZ начнет процедуру принудительного исполнения».

Ранее CEZ удалось добиться во французской столице запрета «Газпрому» продолжать судебное разбирательство в российском арбитраже. В России в тот же день, 24 мая 2024 года, было вынесено противоположное решение, запрещающее судиться с отечественным газовым концерном за пределами РФ.

Процессы продолжились на фоне того, что Чехия в 2024-м в разы увеличила закупки российского газа. В конце того же года в рамках очередного пакета санкций в Брюсселе заявили о запрете признания или приведения в исполнение в ЕС решений российских судов, не позволяющих начать или продолжить судебное разбирательство вне юрисдикции РФ.

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