В Германии заподозрили шедший из Петербурга танкер в обрыве кабеля

В ФРГ задержали шедший из Петербурга танкер из-за подозрений в обрыве кабеля

Полиция Германии задержала следовавший из Санкт-Петербурга танкер Arne из-за подозрений в обрыве кабеля недалеко от острова Готланд. Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на правоохранительные органы.

Грузовое судно Arne ходит под флагом Антигуа и Барбуды. Оно следовало из Санкт-Петербурга в испанскую Севилью.

Членов экипажа допросили, после чего танкер смог продолжить проход через Кильский канал, соединяющий Балтийское и Северное моря. О других деталях произошедшего не сообщается.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ожидает опровержения обвинений в диверсиях с подводными кабелями в Балтийском море. Она напомнила про публикацию американской газеты The Washington Post о том, что повреждение кабелей, вероятнее всего, было результатом стечения обстоятельств, случайностями, а «не следствием намеренного российского саботажа».