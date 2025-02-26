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12:23, 26 февраля 2025Мир

В Кремле высказались о размещении китайских миротворцев на Украине

Песков: Россия не обсуждала возможное размещение миротворцев КНР на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Россия не обсуждала возможное размещение китайских миротворцев на Украине в контексте урегулирования конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Нет», — сказал он, отвечая на вопрос об обсуждении с Пекином привлечения миротворцев из КНР на «свою сторону» в зоне конфликта.

В середине февраля газета The Economist сообщила, что США предлагают отправить на Украину в случае урегулирования вооруженного конфликта войска не только из Европейского союза (ЕС), но и силы Китая и Бразилии.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь прокомментировал возможность отправки китайских миротворцев на украинскую территорию. Он подчеркнул, что Пекин придерживается беспристрастной позиции по вопросу конфликта на Украине.

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