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00:14, 26 февраля 2025Спорт

В ЦСКА обратились к Венгрии после блокировки санкций ЕС

Гендиректор ЦСКА Бабаев поблагодарил Венгрию за блокировку санкций ЕС
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев обратился к Венгрии, заблокировавшей санкции Евросоюза (ЕС), инициированные правительством Эстонии. Его слова приводит ТАСС.

Бабаев поблагодарил представителей страны. «Многие говорят, что спорт вне политики, в кои-то веки увидели, надеюсь, что это достоверная информация, подтверждение этому тезису», — подчеркнул он.

Ранее издание Vsquare сообщило, что Венгрия заблокировала санкции против ЦСКА и «Ростова». Отмечается, что ограничения могли быть введены по инициативе правительства Эстонии от ноября 2024 года.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от международных турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.

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