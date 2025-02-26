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17:55, 26 февраля 2025Бывший СССР

ВС России уничтожили до 25 бойцов ВСУ ударом «Искандера» в Сумской области

ВС России ударом «Искандера» уничтожили до 25 бойцов ВСУ под Сумами
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили 25 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударом «Искандера» по позициям противника в Сумской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Согласно информации российского оборонного ведомства, в результате действий российских военных была уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПС, многоканальная станция наведения ракет, а также несколько единиц техники.

Позиции украинских бойцов находились в лесной полосе южнее Сум.

Ранее в Минобороны сообщали, что российские войска за сутки освободили Погребки и Орловку. По данным оборонного ведомства, бойцам удалось нанести поражение 12 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ.

Бойцы группировки войск «Север» раскрыли подробности освобождения курских Погребков и Орловки и рассказали, как выбили элитные десантно-штурмовые подразделения Вооруженных сил Украины.

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