ВС России уничтожили до 25 бойцов ВСУ ударом «Искандера» в Сумской области

ВС России ударом «Искандера» уничтожили до 25 бойцов ВСУ под Сумами

Российские военнослужащие уничтожили 25 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударом «Искандера» по позициям противника в Сумской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Согласно информации российского оборонного ведомства, в результате действий российских военных была уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПС, многоканальная станция наведения ракет, а также несколько единиц техники.

Позиции украинских бойцов находились в лесной полосе южнее Сум.

Ранее в Минобороны сообщали, что российские войска за сутки освободили Погребки и Орловку. По данным оборонного ведомства, бойцам удалось нанести поражение 12 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ.

Бойцы группировки войск «Север» раскрыли подробности освобождения курских Погребков и Орловки и рассказали, как выбили элитные десантно-штурмовые подразделения Вооруженных сил Украины.