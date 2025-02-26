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11:02, 26 февраля 2025Наука и техника

Второй лунный модуль Intuitive Machines подготовили к запуску

Spaceflight Now: Второй лунный модуль Intuitive Machines готов к запуску
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA Marshall Space Flight Center / Intuitive Machines

Второй лунный посадочный модуль Nova-C компании Intuitive Machines, известный как Athena, готов к запуску на ракете Falcon 9 не ранее 27 февраля. Об этом сообщает издание Spaceflight Now.

Пуск произойдет в рамках контракта с НАСА, по которому Intuitive Machines получит более 62 миллионов долларов за доставку научных грузов на поверхность Луны. В отличие от первой миссии Nova-C, модуль прилунится в районе плато Монс Мутон, что еще ближе к южному полюсу естественного спутника Земли. В том же месте должен был совершить посадку отмененный лунный ровер Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER).

Модуль Athena рассчитан на работу в течение одного лунного дня, который продлится около 10 земных суток, начиная с запланированной посадки 6 марта. В рамках миссии IM-2 планируется, в частности, изучить содержание водяного льда под поверхностью Луны.

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В сентябре издание SpaceNews сообщило, что орбитальный аппарат Lunar Trailblazer станет попутной нагрузкой миссии IM-2, включающей посадочный модуль Nova-C разработки компании Intuitive Machines.

Модуль Nova-C (миссии IM-1) совершил первую мягкую посадку на лунную поверхность 23 февраля 2024 года.

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