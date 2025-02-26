Захарова оценила принятие в СБ ООН резолюции США по Украине

Захарова: Принятие в ООН резолюции США по Украине — позор Франции и Британии

Принятие Британией и Францией резолюции США по Украине в Совете Безопасности ООН после положительного голосования за антироссийскую резолюцию на сессии Генеральной Ассамблеи ООН является позором для Парижа и Лондона. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат усомнилась в принципиальности позиций европейских стран, одобривших на Генассамблее документ с односторонними призывами к России прекратить боевые действия, а потом проголосовавших за американскую резолюцию без осуждения российской стороны в Совбезе. «Один перформанс они устраивают для мирового большинства, второй перформанс они устраивают в СБ ООН. Вы понимаете, в чем суть? Это их позор», — подчеркнула Захарова.

При этом представитель МИД обратила внимание, что данную ситуацию нельзя назвать провалом. По ее мнению, если бы Великобритания, Франция и другие европейские страны были принципиальны, то они выступили бы против принятия документа в СБ ООН. «Они бы просто применили право вето, и она бы не прошла, но нет... И ведь именно эти страны каждый день на протяжении последнего месяца кричат, что они должны быть за столом переговоров», — отметила Захарова.

Ранее Совет Безопасности (СБ) ООН принял американский проект резолюции по Украине под названием «Путь к миру». За принятие резолюции проголосовали десять стран, в том числе Россия, КНР и США. Еще пять стран воздержались, голосов против не было. Голосование в Совбезе прошло после заседания Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, где проект США приняли с тремя поправками, а антироссийский проект Украины в соавторстве европейских стран — без поправок. СБ же одобрил американский проект в его первоначальном виде.