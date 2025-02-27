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14:14, 27 февраля 2025Россия

Глава российского города анонсировал завоз 24 тысяч мигрантов

Мэр Елабуги Нуриев анонсировал приезд 24 тысяч мигрантов в 2025 году
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В 2025 году в Елабужский район Татарстана приедут 24 тысячи мигрантов. Об этом сообщил глава Елабуги Рустем Нуриев, сообщает «Бизнес Online».

При этом общее число иностранцев на территории муниципалитета превысит даже озвученную мэром цифру, следует из публикации. Издание отмечает, что сейчас в Елабужском районе уже находятся десять тысяч трудовых мигрантов.

Увеличение числа мигрантов местные власти объяснили ростом промышленного производства. В частности, речь идет об особой экономической зоне «Алабуга», которая выпускает в том числе и продукцию для нужд Минобороны.

По данным из открытых источников, на территории Елабужского района Татарстана проживает около 85 тысяч человек.

Ранее глава Липецкой области Игорь Артамонов высказался о мигрантах, он разделил всех иностранцев на две категории — тех, кто прибыл в России законно и нелегалов. «Нам, в принципе, не очень... ни те, ни другие не нравятся», — подчеркнул он, назвав завоз иностранцев жизненной необходимостью.

ЖЗЛ
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