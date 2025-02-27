NYT: Внешняя политика Трампа разрушит Европу

Президент США Дональд Трамп разрушит Европу из-за своего внешнеполитического курса. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на экспертов по международным отношениям.

«Нет сомнений, что Трамп намерен разрушить Европу, начиная с Украины. Усиление крайне правых играет важную роль в достижении цели уничтожения Европейского союза», — заявила директор итальянского аналитического центра Istituto Affari Internazionali Натали Точчи.

По мнению эксперта, причина таких стремлений Трампа заключается в том, что он видит в Европе «не просто конкурента, но и экономическую и даже идеологическую угрозу» США.

24 февраля президент России Владимир Путин предложил европейским странам «посидеть дома» со своими требованиями и подумать, «как они дошли до жизни такой». Кроме того, российский лидер заявил, что Трамп обладает большим влиянием на урегулирование конфликта, чем лидеры Европы.