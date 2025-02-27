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17:29, 27 февраля 2025Забота о себе

Назван эффективный в профилактике болезни Альцгеймера продукт

Биолог Лялина: Виноград может улучшить память и снизить риск болезни Альцгеймера
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Виноград может быть эффективен для профилактики болезни Альцгеймера, рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина. Ее слова приводят «Известия».

Лялина назвала виноград продуктом, богатым витаминами, антиоксидантами и полезными сахарами. Употребление винограда улучшает кровообращение, снижает уровень холестерина и риск инфарктов, добавила она

«Виноград содержит антиоксидант ресвератрол, флавоноиды и полифенолы, которые защищают клетки от старения и воспалений. Он богат натуральными сахарами — глюкозой и фруктозой — и быстро восполняет силы. Благодаря витаминам C, A, E и B-группы укрепляет защитные силы организма. Он улучшает память и когнитивные функции, снижает риск болезни Альцгеймера», — объяснила биолог.

В то же время Лялина предупредила, что некоторым людям следует минимизировать количество винограда в рационе или вовсе отказаться от него, так как это калорийный и содержащий много сахара продукт. Кроме того, виноград может спровоцировать вздутие, брожение и метеоризм, усугубить язву или гастрит, уточнила специалистка.

Ранее Лялина рассказала о полезных свойствах шпината. По ее словам, поскольку этот продукт богат антиоксидантами, его можно употреблять для профилактики онкологических заболеваний и болезней сердца.

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