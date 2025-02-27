Названа причина развития неприятных симптомов от кофе

Терапевт Джилани: Непереносимость кофе может появиться с возрастом

С возрастом после употребления кофе могут появляться неприятные симптомы, предупредила терапевт, врач общей практики Масарат Джилани. Причину развития непереносимости кофе она назвала Daily Mirror.

Джилани отметила, что самая частая жалоба, связанная с кофе — это изжога. Врач объяснила, что чувство жжения и неприятный привкус во рту появляются из-за того, что кофеин раздражает стенки тонкого кишечника и провоцирует избыточную выработку кислоты. Аналогичным образом кофе действует на стенки мочевого пузыря, что провоцирует более частое мочеиспускание.

Терапевт добавила, что молодые люди редко испытывают негативные реакции после кофе, но симптомы могут появиться с возрастом, даже если раньше их никогда не было. «Переносимость кофе у всех разная. Некоторые могут выпить и пять чашек в день, другим достаточно одной-двух», — отметила Джилани.

Чтобы уменьшить интенсивность неприятных симптомов, врач посоветовала не пить кофе натощак и сразу после пробуждения. Также она предложила попробовать вариант этого напитка без кофеина.

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