Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:02, 27 февраля 2025Забота о себе

Названа причина развития неприятных симптомов от кофе

Терапевт Джилани: Непереносимость кофе может появиться с возрастом
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Anna_Kim / Shutterstock / Fotodom  

С возрастом после употребления кофе могут появляться неприятные симптомы, предупредила терапевт, врач общей практики Масарат Джилани. Причину развития непереносимости кофе она назвала Daily Mirror.

Джилани отметила, что самая частая жалоба, связанная с кофе — это изжога. Врач объяснила, что чувство жжения и неприятный привкус во рту появляются из-за того, что кофеин раздражает стенки тонкого кишечника и провоцирует избыточную выработку кислоты. Аналогичным образом кофе действует на стенки мочевого пузыря, что провоцирует более частое мочеиспускание.

Терапевт добавила, что молодые люди редко испытывают негативные реакции после кофе, но симптомы могут появиться с возрастом, даже если раньше их никогда не было. «Переносимость кофе у всех разная. Некоторые могут выпить и пять чашек в день, другим достаточно одной-двух», — отметила Джилани.

Материалы по теме:
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

Чтобы уменьшить интенсивность неприятных симптомов, врач посоветовала не пить кофе натощак и сразу после пробуждения. Также она предложила попробовать вариант этого напитка без кофеина.

Ранее россиянам рассказали о способах избежать потемнения эмали при употреблении кофе. Заведующая ортодонтическим отделением Виктория Радько посоветовала чистить зубы, чтобы убрать остающуюся после кофе пленку на зубах.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «А вы попробуйте вернуть их». Трамп на пресс-конференции посоветовал журналисту самому попытаться отобрать территории у России

      Трамп выразил уверенность в возможности мирного соглашения по Украине

      Женщины в одной стране пригрозили нефтяникам голыми протестами

      Названа причина развития неприятных симптомов от кофе

      Медведев во время матча заподозрил судью в предвзятом отношении к русским

      Названо количество получивших квартиры по реновации москвичей

      Украина конфисковала активы российского нефтегиганта

      Мирный житель попал под обстрел ВСУ в российском регионе

      В российском городе разлилась река

      Российского блогера задержали за взятку сотрудникам ГИБДД

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше