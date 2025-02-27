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06:43, 27 февраля 2025Россия

Одолевший солдата ВСУ штурмовик вернулся в Якутск

Одолевший солдата ВСУ в рукопашном бою штурмовик Григорьев вернулся в Якутск
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Штурмовик Андрей Григорьев с позывным Тута, известным благодаря своей победе в рукопашном бою с солдатом Вооруженных сил Украины (ВСУ), прилетел в Якутск после получения звания Героя России. Об этом сообщают «Известия».

Как отмечает издание, по прилету в аэропорту якутского воина встретили родные, кадеты, юнармейцы, а также активисты общественных организаций и члены правительства региона. Григорьев рассказал, что испытывает гордость и чувство ответственности.

Перед вылетом Андрей Григорьев встретился со знаменитым голливудским актером, спецпредставителем МИД России по гуманитарным связям и гражданином РФ Стивеном Сигалом.

23 февраля президент России Владимир Путин наградил медалью «Золотая звезда» Героя РФ штурмовика Андрея Григорьева. Видео схватки военных в Донецкой народной республике (ДНР) распространилось в сети в начале января.

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