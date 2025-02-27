Пострадавшим от паводков в Оренбурге предоставят жилье из маневренного фонда

Власти Оренбурга пообещали пострадавшим от паводков маневренное жилье

Жителям Оренбурга, пострадавшим от паводков, предоставят жилье из маневренного фонда. Об этом заявила заместитель главы города, начальник департамента имущественных и жилищных отношений Мария Каныгина. Ее слова приводят «Аргументы и факты».

Как правило, варианты в маневренном фонде выдаются тем собственникам, чьи дома были признаны аварийными и подлежащими сносу. Теперь же право на временное проживание в муниципальном жилье получат также те граждане, чье жилье оказалось в зоне затопления. Изменения должны вступить в силу с марта.

Паводки 2024 года стали для Оренбургской области рекордными. Мощное половодье застало жителей Орска вскоре после прорыва дамбы 5 апреля 2024 года. В зоне затопления оказались не только десятки тысяч домов в самом городе, но и другие населенные пункты региона. Подвалы некоторых местных домов оставались затопленными и спустя пять месяцев после половодья, что затруднило запуск отопительного сезона.

Ранее в оренбургском отделении Уральского главного управления Центробанка предложили разрешить повторную выдачу льготной ипотеки при форс-мажоре. Инициатива главным образом нацелена на оренбуржцев, потерявших жилье при паводках.