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17:54, 27 февраля 2025Экономика

Пострадавшим от паводков в Оренбурге предоставят жилье из маневренного фонда

Власти Оренбурга пообещали пострадавшим от паводков маневренное жилье
Виктория Клабукова
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Жителям Оренбурга, пострадавшим от паводков, предоставят жилье из маневренного фонда. Об этом заявила заместитель главы города, начальник департамента имущественных и жилищных отношений Мария Каныгина. Ее слова приводят «Аргументы и факты».

Как правило, варианты в маневренном фонде выдаются тем собственникам, чьи дома были признаны аварийными и подлежащими сносу. Теперь же право на временное проживание в муниципальном жилье получат также те граждане, чье жилье оказалось в зоне затопления. Изменения должны вступить в силу с марта.

Паводки 2024 года стали для Оренбургской области рекордными. Мощное половодье застало жителей Орска вскоре после прорыва дамбы 5 апреля 2024 года. В зоне затопления оказались не только десятки тысяч домов в самом городе, но и другие населенные пункты региона. Подвалы некоторых местных домов оставались затопленными и спустя пять месяцев после половодья, что затруднило запуск отопительного сезона.

Ранее в оренбургском отделении Уральского главного управления Центробанка предложили разрешить повторную выдачу льготной ипотеки при форс-мажоре. Инициатива главным образом нацелена на оренбуржцев, потерявших жилье при паводках.

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