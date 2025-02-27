Озвучен размер выплат россиянам-участникам Олимпиады-2024

Российские спортсмены получили по три миллиона рублей за участие в Играх-2024

Глава Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев рассказал, сколько российские спортсмены получили за выступление на Играх-2024. Размер выплат он озвучил в разговоре с «Матч ТВ».

Катушев заявил, что каждый участник турнира получил по три миллиона рублей. «Ведь каждое достижение каждого спортсмена для нас одинаково важно и одинаково достойно уважения», — отметил он. В общей сложности поощрительные премии по итогам Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже составили более 100 миллионов рублей.

На летних Играх-2024 в Париже выступили 15 атлетов из России в нейтральном статусе. Из них только теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали медаль, став вторыми в женском парном разряде.

На Паралимпиаде выступили 88 россиян в нейтральном статусе. Они завоевали 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали.