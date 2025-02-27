В России вновь отказались увековечить память Жириновского

Проректор ЯрГУ Краснов отказался увековечить память основателя ЛДПР Жириновского

В России вновь отказались увековечить память основателя ЛДПР Владимира Жириновского — новый случай отказа произошел в Ярославле. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, общественник Сергей Казанский обратился в администрацию Ярославского государственного университета (ЯрГУ) имени Павла Демидова с просьбой согласовать установку на стене юрфака вуза памятной таблички в честь политика. Казанский мотивировал обращение тем, что Жириновский несколько раз выступал в стенах вуза, а также являлся заслуженным юристом России.

Проректор ЯрГУ Александр Краснов не стал согласовывать установку таблички и мотивировал отказ ссылкой на российское законодательство, которое не позволяет политическим партиям вмешиваться в учебный процесс. Кроме того, Краснов добавил, что здание принадлежит не вузу, а находится в государственной собственности.

Похожий случай ранее произошел в Смоленске, где жители города отказались голосовать за присвоение имени Жириновского одному из городских скверов. Вариант с именем политика не вошел даже в тройку лидеров.

О смерти Владимира Жириновского из-за последствий перенесенного коронавируса стало известно 6 апреля 2022 года. Политика отпевал лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл.