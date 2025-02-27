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18:41, 27 февраля 2025Путешествия

Ситуация с безопасностью авиаперевозок в мире ухудшилась

В IATA отметили ухудшение ситуации с безопасностью авиаперевозок в 2024 году
Алина Черненко

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) отметили ухудшение ситуации с безопасностью авиаперевозок в 2024 году по сравнению с 2023-м. О том, что пассажирам стало более рискованно летать на самолетах, говорится в ежегодном отчете организации.

Аналитики отметили, что в 2024 году жертвами чрезвычайных происшествий на коммерческих рейсах стали 244 человека, в то время как в 2023 году эта цифра была сильно меньше — 72 человека. Уточняется, что средний уровень этого показателя за пять лет — 144. Кроме того, с 42 до 46 выросло общее число авиационных происшествий и с 1 до 7 — количество ЧП с человеческими жертвами.

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Несмотря на это гендиректор IATA Вилли Уолш напомнил, что даже с учетом недавних громких авиакатастроф аварии случаются крайне редко. Так, по данным ассоциации, в 2024 году было совершено 40,6 миллиона рейсов, и семь из них закончились неблагополучно.

Последнее громкое авиационное происшествие случилось в феврале 2025 года. Самолет Bombardier CRJ-900 совершил жесткую посадку в Торонто при сильном ветре и метели, перевернулся кверху шасси и лишился крыла. На борту было 80 человек, всем удалось выжить.

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