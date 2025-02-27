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17:22, 27 февраля 2025Ценности

Полина Гагарина показала внешность с новой прической

Российская певица Полина Гагарина показала укладку с челкой
Екатерина Ештокина

Кадр: @gagara1987

Российская певица Полина Гагарина показала внешность с новой прической. Соответствующая публикация (на момент написания новости была удалена) появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 9 миллионов подписчиков.

37-летняя поп-исполнительница разместила снимок, сделанный в гримерной комнате. На фото звезда предстала в розовом кардигане со светлым цветком и белом топе.

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При этом она продемонстрировала укладку с длинной челкой. В то же время артистка не уточнила, настоящая ли это челка или укладка с ее имитацией. Вдобавок визажисты нанесли артистке яркий мейкап.

Ранее в феврале Полина Гагарина снялась в прозрачном наряде. Певица разместила серию снимков, на которых позировала в просвечивающем тело облегающем изделии с длинными рукавами и асимметричным вырезом.

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