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12:35, 27 февраля 2025Россия

Появилось новое видео с «дороги смерти» в Курской области

Shot показал кадры от первого лица с дороги с подбитой техникой ВСУ под Курском
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Появилось новое видео «дороги смерти» в Курской области. Снятые от первого лица кадры показал Telegram-канал Shot.

В опубликованном ролике видны десятки единиц подбитой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) — грузовики, боевые бронированные машины, эвакуационные машины камуфляжной расцветки. На некоторых попавших в кадр машинах установлены так называемые сетки-мангалы, призванные защищать технику от ударов дронов-камикадзе.

«Дорогой смерти» для бойцов ВСУ назвали трассу из оккупированного ими российского города Суджа в Юнаковку Сумской области, по которой осуществляется подвоз припасов и переброска резервов. Как сообщал центр беспилотников «Рубикон», на прямом участке дороги в два десятка километров было уничтожено в общей сложности около 300 машин ВСУ.

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«Эти события войдут в учебники по истории военного дела», — заявляли бойцы «Рубикона», демонстрировавшие первые кадры с трассы, снятые дроном.

Бои в регионе идут с августа 2024 года. С начала вторжения на территорию России Украина потеряла более 63,5 тысячи человек. В отражении атаки задействованы элитные части российских морпехов и десантников.

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