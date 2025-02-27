Путин призвал быстрее внедрять в производство разработки ученых

Путин: Разработки ученых России нужно быстрее внедрять в производство

Россия должна защищать свои разработки от воровства, однако их следует скорее внедрять в производство, а не прятать под грифами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе коллегии ФСБ, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что необходимо серьезно усилить контрразведывательное прикрытие стратегической информации, в том числе новых разработок.

«Но обращаю внимание: что касается гражданских технологий и разработок, то нужно это делать не шаблонно, а спокойно, грамотно, умно. Чтобы достижения наших ученых не ложились в сейфы "под гриф", а быстрее внедрялись в производство, использовались и на нашем рынке, и при наращивании нашего высокотехнологичного экспорта», — призвал президент.

Он отметил, что инновации следует защищать от воровства и недобросовестного использования конкурентами.

Ранее в феврале Путин посоветовал главе Курчатовского института Михаилу Ковальчуку не торопиться в вопросе обмена передовыми российскими технологиями с США.