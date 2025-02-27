Российские «Бастионы» отработали удары по кораблям

Комплексы «Бастион» ТОФ отработали удары по кораблям условного противника

Расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» отработали удары по кораблям условного противника на учениях на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) России, передает ТАСС.

«На Камчатке подразделения БРК "Бастион" берегового ракетного соединения ТОФ выполнили электронные (учебные) пуски ракет по целям, имитирующим отряд кораблей условного противника», — говорится в сообщении.

По условиям учений мобильные пусковые установки БРК совершили марш в назначенный район побережья Авачинского залива, заняли подготовленные позиции и отработали поражение целей. После этого расчеты скрытно сменили огневые позиции.

Комплекс «Бастион» предназначен для поражения надводных кораблей и наземных целей. Одна пусковая установка БРК несет две ракеты «Оникс».

В марте 2024 года источник ТАСС сообщил, что сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Оникс» получили новые активные головки самонаведения, позволяющие с высокой точностью поражать наземные цели.