Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:15, 27 февраля 2025Наука и техника

Российские «Бастионы» отработали удары по кораблям

Комплексы «Бастион» ТОФ отработали удары по кораблям условного противника
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» отработали удары по кораблям условного противника на учениях на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) России, передает ТАСС.

«На Камчатке подразделения БРК "Бастион" берегового ракетного соединения ТОФ выполнили электронные (учебные) пуски ракет по целям, имитирующим отряд кораблей условного противника», — говорится в сообщении.

По условиям учений мобильные пусковые установки БРК совершили марш в назначенный район побережья Авачинского залива, заняли подготовленные позиции и отработали поражение целей. После этого расчеты скрытно сменили огневые позиции.

Материалы по теме:
Ракетный комплекс «Искандер»: производство и боевое применение. Почему ОТРК считается одним из самых грозных вооружений РФ
Ракетный комплекс «Искандер»: производство и боевое применение.Почему ОТРК считается одним из самых грозных вооружений РФ
15 января 2025
«Трудно с такими бороться» Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
«Трудно с такими бороться»Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
25 июля 2023

Комплекс «Бастион» предназначен для поражения надводных кораблей и наземных целей. Одна пусковая установка БРК несет две ракеты «Оникс».

В марте 2024 года источник ТАСС сообщил, что сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Оникс» получили новые активные головки самонаведения, позволяющие с высокой точностью поражать наземные цели.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Зачем говорить в пустоту?» Захарова назвала безумным выступление главы МИД Канады на саммите G20

      Российский сержант помог взять опорный пункт ВСУ без потерь

      Российский солдат закрыл собой пленного бойца ВСУ от дрона

      Россия и США проведут переговоры в Турции

      Таинственные вонючие сгустки вынесло на пляж в одной стране

      Депутат Рады обвинил Зеленского в убийстве бывшего главы МВД Украины

      Генерала Попова захотели перевести в СИЗО

      Российские «Бастионы» отработали удары по кораблям

      Тарасова назвала минус возвращения российских фигуристов на турниры

      Зеленский раскрыл деталь договора по редкоземельным металлам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше