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10:31, 27 февраля 2025Наука и техника

Российскую «Аврору-1МТ» научат поиску людей

МАИ: Российский беспилотник «Аврора-1МТ» научат поиску людей
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: JGA / Shutterstock / Fotodom

Российский беспилотник «Аврора-1МТ» научат поиску людей. Об этом со ссылкой на Московский авиационный институт (МАИ) сообщает ТАСС.

Беспилотник способен получать информацию о наземных объектах и анализировать ее при помощи искусственного интеллекта (ИИ).

«В перспективе, например, маевский дрон может быть задействован и в поисковых операциях. Мы тестировали его на поиске манекенов людей в лесном массиве, и он успешно справился с задачей, нанеся их расположение на специальную карту», — сказал замдиректора IT-центра МАИ Петр Ухов.

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В августе 2024-го РИА Новости со ссылкой на Национальную технологическую инициативу (НТИ) сообщили, что в рамках конкурса «Аэрологистика» успешно продемонстрирована технология несталкивающихся беспилотных летательных аппаратов Detect-And-Avoid-System (DAA).

В том же месяце газете «Известия» представитель компании-разработчика «Стратим» сообщил, что в России запустили серийное производство FPV-дрона «Русак-С» с системой ИИ.

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