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07:50, 27 февраля 2025Спорт

Тренер назвал самые бесполезные упражнения для создания формы

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Meghan Holmes / Unsplash

Фитнес-тренер Майло Вольф назвал самые бесполезные упражнения для создания формы. Его слова приводит Men Today.

Первым упражнением эксперт назвал тягу в наклоне, так как ее выполнение ведет к многочисленным травмам. Следующими станут разгибание ног и подъем на икры сидя.

Далее Вольф не рекомендовал выполнять разведение гантелей на плечи, так как оно не создает в самом низу никакого активного напряжения. Последними он назвал отжимания и отведение гантели назад на трицепс.

Ранее фитнес-тренер Эбенезер Самуэль назвал самые бесполезные упражнения на трицепс. Эксперт призвал отказаться от обратных отжиманий с отягощениями и заменить их на отжимания с узким хватом и дополнительным весом. Также не стоит выполнять отведение гантелей назад.

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