Украинская легкоатлетка-чемпионка обеспокоилась призывом МОК к допуску россиян до ОИ

Украинка Саладуха обеспокоилась призывом МОК к допуску россиян к ОИ

Чемпионка мира в тройном прыжке, украинская легкоатлетка Ольга Саладуха на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) выразила обеспокоенность призывом Международного олимпийского комитета (МОК) к допуску россиян до зимних Игр-2026.

Она назвала эти новости тревожными. «И все это происходит в то время, когда продолжают умирать украинские спортсмены. На таком фоне вести разговоры о реабилитации аморально и цинично», — написала легкоатлетка.

По мнению Солодухи, призыв МОК важен не только в контексте спорта. «Некоторые пророссийские силы стремятся снять с России все ключевые санкции и осуществить пилотный проект в спорте», — добавила легкоатлетка.

Ранее МОК обратился с призывом о допуске россиян к Международному союзу биатлонистов (IBU) и Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). В организации посчитали, что Олимпийские игры 2024 года в Париже, в которой приняли участие 15 россиян в нейтральном статусе, стали успешным прецедентом.