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16:11, 27 февраля 2025Мир

Замгенсека ООН назвал ударом под дых сокращение помощи Запада

Замгенсека ООН Флетчер: Сокращение помощи со стороны Запада стало ударом под дых
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Том Флетчер

Том Флетчер. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Сокращение помощи со стороны США, Британии и некоторых других стран Запада стало «ударом под дых» для ООН. Об этом заявил замгенсека международной организации по гуманитарным вопросам Том Флетчер, передает The National.

«Мы знаем, что будут жизни, которые мы не сможем спасти из-за отсутствия финансирования, которое мы получали ранее. Это отбрасывает нас назад. Важные спонсоры отказываются оказывать гуманитарную помощь», — рассказал он.

Флетчер подчеркнул, что организация нуждается в инновационном мышлении и новых подходах к оказанию гуманитарной помощи. Он добавил, что ООН необходимо диверсифицировать финансовую базу, поскольку организация не может полагаться на традиционных спонсоров, как это было ранее.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека. До этого американский лидер принял решение о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения. Причиной такого решения администрация американского президента назвала «неправильное отношение к пандемии COVID-19» и другие глобальные кризисы в области здравоохранения. Кроме того, в Белом доме сочли ВОЗ неспособной пойти на реформы и продемонстрировать независимость от политического влияния.

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