Звезда «Кадетства» ответил на хейт из-за отношения к внебрачной дочери

Звезда «Кадетства» Александр Головин заявил, что его не задевает критика в Сети

Актер Александр Головин, известный по сериалу «Кадетство» и франшизе «Елки», высказался о своем отношении к критике в социальных сетях. Его слова приводит сайт «Страсти».

Головин признался, что его не интересует мнение чужих людей. «Меня задевают скандалы в моем доме. А если незнакомый человек начнет меня критиковать, это вызовет у меня лишь улыбку», — заявил он.

Издание уточняет, что критика артиста в соцсетях чаще всего связана с его отношениями с внебрачной дочерью. В 2018 году экс-возлюбленная актера Светлана Белогурова родила девочку и подтвердила отцовство Александра с помощью ДНК-теста. По данным СМИ, артист отказался помогать ребенку и настаивал на прерывании беременности. В 2024-м Головин и его жена Александра, отвечая на вопрос корреспондента, заявили, что у них нет детей.

Ранее сообщалось, что Головина разыскивают приставы. По информации СМИ, актер не оплачивал штрафы от ГАИ больше года.

