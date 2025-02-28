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21:46, 28 февраля 2025Спорт

Допинг-дело первой ракетки мира назвали обманом спорта

Бывший теннисист Тириак назвал обманом спорта допинг-дело итальянца Синнера
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Янник Синнер

Янник Синнер. Фото: Mike Frey-Imagn Images / Reuters

Бывший румынский теннисист, включенный в Международный зал теннисной славы, Ион Тириак раскритиковал допинг-дело первой ракетки мира Янника Синнера. Его слова приводит TennisUpTodate со ссылкой на L’Équipe.

Тирак назвал это дело обманом спорта, самого себя, коллег-конкурентов и общественности. «В тот день, когда Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло первое так называемое исключение для спортсменов, принимающих вещества из черного списка, мошенничество было полностью легализовано. Система рухнула. Есть тысячи спортсменов, и, вероятно, сотни в теннисе, у которых есть до 14 или 15 исключений и у которых до сих пор нет положительного результата теста», — заявил он.

15 февраля WADA сообщило, что заключило соглашение об урегулировании дела Синнера. Спортсмен получил отстранение с 9 февраля по 4 мая 2025 года, а WADA официально отозвало апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Синнер провалил два допинг-теста в марте 2024-го, но изначально избежал дисквалификации. Итальянец объяснил, что метаболит клостебола в низких концентрациях попал в его организм из-за обработки раны спреем.

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