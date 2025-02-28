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23:53, 28 февраля 2025Мир

Еще одна европейская страна поддержала Зеленского после перепалки с Трампом

Премьер Нидерландов Схоф: Амстердам поддерживает Украину больше, чем когда-либо
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Нидерланды поддерживают Украину «сейчас больше, чем когда-либо». Об этом в соцсети X заявил премьер-министр страны Дик Схоф на фоне перепалки украинского лидера Владимира Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом.

«Мы хотим прочного мира и прекращения агрессивной войны», — подчеркнул он.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск выразил поддержку Зеленскому после его ссоры с Трампом. Их перепалку также прокомментировал бывший глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель, осудив американского президента. Он подчеркнул, что ему «стыдно» за поведение американских руководителей.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, счел мужественным поведение Трампа на встрече с Зеленским. Он отметил, что сильные политики выступают за мир, и только слабые хотят продолжения конфликта.

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