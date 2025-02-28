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14:47, 28 февраля 2025Наука и техника

Иранский флот получил ракетный катамаран

Tasnim: Военно-морской флот КСИР получил новый ракетный катамаран
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Iranian Army / WANA / Reuters

Военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции (КСИР) получил новый ракетный катамаран «Раис-Али Дельвари». Об этом сообщает агентство Tasnim.

Церемония принятия корабля на вооружение состоялась в городе Бендер-Аббас. При этом фактически корабль вошел в состав флота в начале года.

Командующий военно-морскими силами КСИР контр-адмирал Алиреза Тангсири заявил, что корабль может нести вертолет и три пусковые установки для ракет с дальностью до 750 километров. Сейчас корабль вооружен ракетами с дальностью 300 километров.

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Дальность плавания катамарана составляет 5000 километров, а скорость — до 32 узлов. «Раис-Али Дельвари» стал четвертым кораблем типа «Шахид Сулеймани».

В январе стало известно, что Иран представил новый корабль радиотехнической разведки Zagros, который построили на базе корпуса корвета класса Mowj. Корабль оснащен датчиками для сбора, расшифровки и анализа радиочастотных сигналов от потенциально враждебных излучателей. Zagros могут использовать для наблюдения за авианосными группами Военно-морского флота США.

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