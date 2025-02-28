Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Трактор
3:2
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мх
1:1
Завершен
Локомотив М
Мир Российская Премьер-лига|19-й тур
Штутгарт
Сегодня
22:30 (Мск)
Бавария
Германия — Бундеслига|24-й тур
Монако
Сегодня
22:45 (Мск)
Реймс
Франция — Лига 1|24-й тур
Фиорентина
Сегодня
22:45 (Мск)
Лечче
Италия — Серия А|27-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ — регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Завтра
05:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ — регулярный чемпионат
20:57, 28 февраля 2025Спорт

«Локомотив» вырвал ничью в первом матче РПЛ после зимней паузы

Махачкалинское «Динамо» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 19-го тура РПЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Махачкалинское «Динамо» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Первая встреча после зимней паузы в чемпионате прошла в Каспийске и завершилась со счетом 1:1. На девятой минуте Эгаш Касинтура вывел хозяев вперед, однако гол Дмитрия Воробьева на 84-й минуте позволил «Локомотиву» вырвать ничью.

«Локомотив» идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 36 очков. «Динамо» с 18 очками располагается на десятой строчке.

В 20-м туре железнодорожники 7 марта дома сыграют против грозненского «Ахмата». На следующий день махачкалинское «Динамо» в гостях встретится с «Динамо» из Москвы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп накричал на Зеленского

      Золотой унитаз из дворца Черчилля украли за пять минут. Что известно о самой странной краже последних лет?

      Путин запретил медикам учиться дистанционно

      В США высмеяли внешний вид Зеленского на встрече с Трампом

      В Раде отреагировали на истерику Зеленского в Белом доме

      Известный блогер рассказал о зарплате на канале Соловьева

      Трамп и Вэнс обвинили Зеленского в неуважении и неблагодарности

      Александр Петров похвастался новым домом

      Перебранка Зеленского с Вэнсом и Трампом попала на видео

      Путин продлил срок действия программы материнского капитала

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше