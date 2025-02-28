«Локомотив» вырвал ничью в первом матче РПЛ после зимней паузы

Махачкалинское «Динамо» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 19-го тура РПЛ

Махачкалинское «Динамо» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Первая встреча после зимней паузы в чемпионате прошла в Каспийске и завершилась со счетом 1:1. На девятой минуте Эгаш Касинтура вывел хозяев вперед, однако гол Дмитрия Воробьева на 84-й минуте позволил «Локомотиву» вырвать ничью.

«Локомотив» идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 36 очков. «Динамо» с 18 очками располагается на десятой строчке.

В 20-м туре железнодорожники 7 марта дома сыграют против грозненского «Ахмата». На следующий день махачкалинское «Динамо» в гостях встретится с «Динамо» из Москвы.