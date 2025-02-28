Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мх
Сегодня
19:00 (Мск)
Локомотив М
Мир Российская Премьер-лига|19-й тур
Штутгарт
Сегодня
22:30 (Мск)
Бавария
Германия — Бундеслига|24-й тур
Монако
Сегодня
22:45 (Мск)
Реймс
Франция — Лига 1|24-й тур
Фиорентина
Сегодня
22:45 (Мск)
Лечче
Италия — Серия А|27-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ — регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Завтра
05:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ — регулярный чемпионат
09:57, 28 февраля 2025Спорт

Малкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Евгений Малкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Charles LeClaire / Imagn Images / Reuters

Российский форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

В ночь на пятницу, 28 февраля, россиянин в игре против «Филадельфия Флайерс» (5:4) забросил две шайбы и сделал две результативные передачи. Второй гол Малкина в овертайме стал победным.

Второй звездой дня признан американский форвард «Юты» Клейтон Келлер. В игре с «Миннесотой Уайлд» (6:1) он забросил шайбу и сделал четыре результативные передачи. Тройку лучших игроков замкнул российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, во встрече с «Калгари Флеймс» он оставил свои ворота сухими.

Малкин в нынешнем сезоне провел 51 матч в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 12 голов и 29 результативных передач.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Бойцы ВСУ пошли в контратаку на бронетехнике в Курской области. Момент удара по ним российским беспилотником попал на видео

      В России переименовали биржу

      Стали известны новые подробности покушения на Трампа

      Популярные в России макароны подорожают на треть

      Названа веская причина отучить детей от смартфонов

      ФСБ задержала советника российского мэра за превышение полномочий

      Жительницы российского региона заявили об отказе госклиник проводить аборты

      На Украине возмутились критикой Степана Бандеры из Польши

      Названы два главных вызова для российской экономики

      Россиянка ушла на СВО вслед за мужем и спасла его от смерти

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше