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00:45, 28 февраля 2025Спорт

Медведев извинился перед заподозренным им в предвзятом отношении к русским судьей

Медведев извинился перед судьей, которого заподозрил в предвзятом отношении
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев извинился перед судьей, заподозренным им в предвзятом отношении к русским. Об этом спортсмен рассказал «Чемпионату».

Россиянин отметил, что всем судьям все равно, откуда теннисисты. «Они просто стараются делать свою работу лучше всего», — заявил Медведев.

Игрок также рассказал, что поговорил с судьей. «Сказал, что я, если честно, не помню всего, чего я наговорил, это правда», — добавил Медведев.

Инцидент произошел 27 февраля. Медведев вступил в конфликт с судьей во время матча 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае против голландца Таллона Грикспора. Россиянин проиграл и прекратил борьбу за титул.

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