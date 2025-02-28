Российский фондовый рынок растерял связанный с переговорами России и США рост

Индекс Мосбиржи опустился до минимума с момента сообщения о переговорах РФ и США

В пятницу, 28 февраля, в начале торгов индекс Мосбиржи опускался до 3149 пунктов, что стало минимумом с 13 февраля. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Российский фондовый рынок начал резко расти 13 февраля, после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Активность инвесторов подстегнула и информация о готовящихся переговорах в Эр-Рияде, а затем и сами переговоры, после которых стороны говорили об удовлетворении результатами.

На максимуме индекс доходил до 3371 пункта. Однако после слов главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Москва не собирается отказываться от претензий на неподконтрольные города Запорожье и Херсон, потому что их территориальная принадлежность внесена в Конституцию, инвесторы осознали проблемы, стоящие на пути мирного договора.

За последние дни индекс потерял уже более 200 пунктов. По состоянию на 12:30 по московскому времени он торгуется на уровне 3160 пунктов. Курс рубля к доллару и юаню также снижается. На бирже Forex американская валюта подошла к уровню 88,5 рубля. Тем не менее с начала года рубль и индекс Мосбиржи по-прежнему демонстрируют рост около 10 процентов.