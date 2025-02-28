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01:00, 28 февраля 2025Ценности

Модель Victoria's Secret снялась в нижнем белье для журнала

Южноафриканская супермодель Свейнпол снялась в нижнем белье для журнала Perfect
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Изображение: обложка Perfect Magazine

Южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол, известная как один из «ангелов» Victoria’s Secret, снялась в откровенном образе для журнала Perfect. Кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя манекенщица предстала на снимке в черном комплекте нижнего белья, состоящем из бюстгальтера и трусов с низкой посадкой. При этом звезда продемонстрировала стройную фигуру и рельефный пресс.

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Поверх упомянутых изделий знаменитость надела косуку. В качестве обуви стилисты подобрали ей грубые ботинки. Вдобавок модели уложили распущенные волосы и нанесли мейкап.

В ноябре 2024 года модель Victoria's Secret снялась в бикини для рекламы. Кэндис Свейнпол разместила серию снимков, на которых предстала перед камерой на пляже в полосатом купальнике черного, белого и желтого цвета.

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