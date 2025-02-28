Москва сочла «рычаг» Каи Каллас бумерангом

МИД: Санкции против России бумерангом бьют по экономике стран-членов ЕС

Введение Европейским союзом (ЕС) 16-го пакета санкций против России, который верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сочла «рычагом давления» на Москву, бумерангом бьет по экономике самих европейских стран. Об этом «Ленте.ру» заявили в МИД России, комментируя введенные против издания ограничения.

«А как же быть с предыдущими 15 пакетами (и это если не считать санкции, принятые до 2022 года)? Такой рычаг больше похож на бумеранг, который с каждым разом все сильнее бьет не по России, а по экономике стран-членов ЕС и благосостоянию их граждан», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

То, что антироссийские санкции не достигают своей цели — принудить Россию к отказу от отстаивания своих легитимных жизненно важных интересов, подтверждает факт начала обсуждений в Брюсселе подготовки следующего, 17-го пакета, подчеркнули в МИД.

Согласно 16-му пакету санкций ЕС ввел ограничения в отношении ряда российских СМИ. В их число вошла «Лента.ру». Кроме того, было решено отключить от платежной системы SWIFT 13 российских банков.

Кая Каллас заявила, что 16-й пакет антироссийских санкций будет не последним. По ее словам, Евросоюз начнет работу над будущим 17-м пакетом.