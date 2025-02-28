Мужчина пережил два нападения одной из самых ядовитых змей в мире за четыре года

В Австралии мужчина второй раз пережил укус одной из самых ядовитых змей мира

В штате Квинсленд, Австралия, 27-летний мужчина пережил второе за четыре года нападение смертельно опасной змеи. Об этом сообщает ABC Australia.

В конце января Брэйдон Брайтон косил высокую траву на пастбище, как вдруг почувствовал боль в ноге. У мужчины начала кружиться голова, и он понял, что его укусила сетчатая коричневая змея. Этот вид по ядовитости занимает второе место среди всех сухопутных змей в мире.

Брайтон поспешил к машине, где обычно хранил аптечку, но ее там не оказалось. По словам мужчины, он обругал себя за беспечность, потому что в 2021 году его уже кусала сетчатая коричневая змея. «Если честно, я чувствовал себя полным идиотом», — признался Брайтон. Он перевязал ногу куском рубашки, чтобы яд не распространялся дальше, и тут же позвонил матери, которая работает в аптеке. Она вызвала мужчине скорую помощь.

Прибывшие медики наложили пострадавшему жгут и доставили в больницу. Как отмечает Брайтон, он пытался сохранять позитивный настрой, чтобы не потерять сознание. Ему удалось пережить укус коричневой змеи снова. После этого, как рассказывает мужчина, он купил набор первой помощи для лечения змеиных укусов.

Ранее сообщалось, что в австралийском поселении Маудсленд профессиональный ловец рептилий наткнулся на сетчатую коричневую змею в жилом доме и снял ее на видео. Ему удалось поймать опасную особь, никто не пострадал.

