На Западе испугались сделки Путина и Трампа за спиной у Европы

Каллас: В ЕС боятся, что Путин и Трамп заключат сделку за спиной у Европы

Страны Европейского союза (ЕС) боятся, что президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин могут заключить сделку по Украине за спиной у Европы. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, ее слова передает Axios.

«Трамп может сколько угодно говорить с Путиным, но для реализации любой сделки [по Украине] им нужна Европа, и если европейцы или украинцы не согласятся на условия, то никакие договоренности не сработает», — указала евродипломат.

По словам Каллас, Евросоюз «внимательно следит» за диалогом России и США и обеспокоен тем, что Москва и Вашингтон «могут заключить сделку по Украине за спиной стран — участниц сообщества».