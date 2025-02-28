Создана самая маленькая видеоигра в мире

В Японии создали первую видеоигру на наноуровне, управляемую геймпадом

Японские ученые спроектировали видеоигру, объекты в которой взаимодействуют на наноуровне. Результаты исследования опубликованы в журнале Japanese Journal of Applied Physics.

Специалисты Высшей школы инженерии Нагойского университета (Япония) продемонстрировали как выглядит, по их словам, самая маленькая видеоигра в мире. Инженеры разместили на сенсоре камеры частицы размером с одну миллиардную часть метра. Они назвали свой опыт «смешанной реальностью в нанопространстве», где удалось интегрировать цифровые технологии с физическим наномиром.

По словам специалистов, они вдохновлялись ретро-видеоиграми, поэтому создали самую маленькую в мире игру-стрелялку, манипулируя наночастицами в реальном времени. В их демонстрации использовался геймпад для изменения схемы сканирования электронного луча, которым инженеры «ударяли» по наноразмерным полистирольным шариками — условному противнику.

«Игра представляет собой шутер, в котором игрок управляет кораблем и стреляет пулями по реальным наночастицам, чтобы отразить их. Благодаря этому мы успешно продемонстрировали взаимодействие в реальном времени между цифровыми данными и физическими нанообъектами», — заметили ученые. Полученный при создании игры опыт можно будет использовать в нанотехнологиях и биомедицинской инженерии.

В середине февраля международная группа ученых создала прототип искусственной кожи, которая показала значительный прогресс в самовосстановлении. В ходе тестирования поврежденная кожа смогла восстановить 80 процентов функциональности в течение 10 секунд.