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10:33, 28 февраля 2025Забота о себе

Названа веская причина отучить детей от смартфонов

Психолог Дмитриева: Ребенок должен уметь выдерживать скуку без гаджетов
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Психолог Виктория Дмитриева убеждена, что детей необходимо отучить от постоянного использования гаджетов, чтобы они научились справляться со скукой без них. Вескую причину развития этого навыка она назвала в своем Telegram-канале.

Психолог подчеркнула, что детям необходимо уметь занять себя без смартфонов. Она считает этот навык критически важным для дальнейшей жизни. Если человек не умеет выдерживать скуку, не умеет себя развлекать, в моменты учебы или решения рутинных проблем он будет сдаваться, так и не достигнув результата, предупредила Дмитриева.

Также, добавила она, не умеющий бороться со скукой человек не сможет выстроить стабильную карьеру из-за быстрого выгорания. Не под силу ему окажутся и длительные личные отношения. «Здоровые, стабильные отношения будут его раздражать. Потому что здоровые отношения — это не качели! Это скучно! И нужно уметь самому развлекать себя, вносить новизну, а не ожидать, что партнер будет вечным клоуном-аниматором», — объяснила Дмитриева.

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Более того, у человека, не выдерживающего скуку без допинга, например, компьютерных игр или еды, развиваются зависимости, подытожила психолог.

Ранее психолог Екатерина Секацкая назвала способы справиться с зависимостью от гаджетов. Использовать смартфон нужно лишь как операционного помощника, а не создавать с его помощью иллюзию жизни в цифровом пространстве с краткосрочными болезненными выпадениями в реальность, заявила она.

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