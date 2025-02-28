Названа веская причина отучить детей от смартфонов

Психолог Дмитриева: Ребенок должен уметь выдерживать скуку без гаджетов

Психолог Виктория Дмитриева убеждена, что детей необходимо отучить от постоянного использования гаджетов, чтобы они научились справляться со скукой без них. Вескую причину развития этого навыка она назвала в своем Telegram-канале.

Психолог подчеркнула, что детям необходимо уметь занять себя без смартфонов. Она считает этот навык критически важным для дальнейшей жизни. Если человек не умеет выдерживать скуку, не умеет себя развлекать, в моменты учебы или решения рутинных проблем он будет сдаваться, так и не достигнув результата, предупредила Дмитриева.

Также, добавила она, не умеющий бороться со скукой человек не сможет выстроить стабильную карьеру из-за быстрого выгорания. Не под силу ему окажутся и длительные личные отношения. «Здоровые, стабильные отношения будут его раздражать. Потому что здоровые отношения — это не качели! Это скучно! И нужно уметь самому развлекать себя, вносить новизну, а не ожидать, что партнер будет вечным клоуном-аниматором», — объяснила Дмитриева.

Более того, у человека, не выдерживающего скуку без допинга, например, компьютерных игр или еды, развиваются зависимости, подытожила психолог.

Ранее психолог Екатерина Секацкая назвала способы справиться с зависимостью от гаджетов. Использовать смартфон нужно лишь как операционного помощника, а не создавать с его помощью иллюзию жизни в цифровом пространстве с краткосрочными болезненными выпадениями в реальность, заявила она.