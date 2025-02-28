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14:47, 28 февраля 2025Экономика

Минфин отказался помогать российским металлургам

Минфин выступил против пересмотра акциза на жидкую сталь для помощи металлургам
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Инициатива Минпромторга по поводу индексации порогового значения акциза на жидкую сталь ради поддержки металлургической отрасли не нашла понимания в Минфине. Об этом в кулуарах встречи Ассоциации банков России с руководством Центробанка рассказал замглавы ведомства Алексей Сазанов, передает РИА Новости.

По его словам, отказ связан с тем, что компенсировать выпадающие доходы бюджета, и без того дефицитного, нечем, а средства, которые необходимо собрать, учтены в планах. Впервые против пересмотра акциза финансовое ведомство выступило в январе.

Тогда же замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга Андрей Савельев указал, что «сытые времена» для металлургов закончились. По его словам, правительство ищет способы поддержать хотя бы те компании, которые работают в убыток.

Изменение акциза, действующего с 2022 года для изъятия сверхдоходов, считается одним из таких способов. В настоящее время его ставка составляет 2,7 процента от среднемесячной экспортной цены сляба (металлургический полуфабрикат) в южных портах. Сбор обнуляется, когда сляб становится дешевле 30 тысяч рублей за тонну, однако падение курса рубля привело к тому, что даже при объективно низких ценах предприятия продолжают выплачивать акциз.

Ранее СМИ сообщали, что на фоне падения спроса и цен на свою продукцию российские металлургические компании активизировали ремонтные работы на предприятиях. При этом участники рынка жалуются на заканчивающиеся средства.

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